Си Цзиньпин — Путину: Россия и Китай делят беды и трудности

Xinhua: Си Цзиньпин считает Китай и Россию добрыми друзьями
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Си Цзиньпин назвал Россию другом Китая
Си Цзиньпин назвал Россию другом Китая Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин указал на крепкие дружеские связи между Пекином и Москвой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«КНР и Россия делят беды и трудности, добиваясь общего развития», — говорится в сообщении китайского информационного агентства Xinhua. Си Цзиньпин также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами имеют добрососедский и поддерживающий характер.

Ранее URA.RU писало, что президент России созвонился с лидером Китая по телефону. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. 

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Председатель КНР Си Цзиньпин указал на крепкие дружеские связи между Пекином и Москвой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. «КНР и Россия делят беды и трудности, добиваясь общего развития», — говорится в сообщении китайского информационного агентства Xinhua. Си Цзиньпин также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами имеют добрососедский и поддерживающий характер. Ранее URA.RU писало, что президент России созвонился с лидером Китая по телефону. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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