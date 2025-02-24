Си Цзиньпин — Путину: Россия и Китай делят беды и трудности

Председатель КНР Си Цзиньпин указал на крепкие дружеские связи между Пекином и Москвой. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«КНР и Россия делят беды и трудности, добиваясь общего развития», — говорится в сообщении китайского информационного агентства Xinhua. Си Цзиньпин также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами имеют добрососедский и поддерживающий характер.
Ранее URA.RU писало, что президент России созвонился с лидером Китая по телефону. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
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