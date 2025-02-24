Бывший священник завлек многодетных матерей и бойцов СВО в финансовую пирамиду: подробности преступления

Бывший священник Иван Светлый обвиняется в хищении более миллиарда рублей

24 февраля 2025 в 12:09 Размер текста - 17 +

Бывший священник Иван Светлый обвиняется в создании мошеннической схемы Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший священник Иван Светлый (настоящее имя — Федоринов) обвиняется в организации мошеннической схемы, пострадавшими от которой стали десятки инвесторов в Москве и других городах России. Согласно информации от потерпевших, среди которых также есть бойцы СВО и многодетные матери, они обратились в правоохранительные органы с требованием возвращения миллионов рублей, инвестированных в «Терра Капиталиста» — инвестиционный фонд, учрежденный Федориновым. В чем заключался бизнес Светлого и смогут ли инвесторы вернуть деньги — в материале URA.RU. Бизнес Ивана Светлого Светлый вовлекал людей в инвестиционный фонд, обещая им улучшение финансового положения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Десятки частных инвесторов из Москвы и других российских городов подали заявления в правоохранительные органы на бывшего священника Иван Светлый. Жалобы касаются участия пострадавших в его предполагаемой афере с инвестиционным фондом «Терра Капиталиста», в результате которой они потеряли миллионы рублей. По словам пострадавших, Федоринов привлекал их в фонд, обещая значительное улучшение финансового положения. Тем, кто не располагал необходимой суммой, он предлагал оформить кредиты. Федоринов лично сопровождал заемщиков в банк или помогал им удаленно, обращаясь к своим знакомым банковским менеджерам за содействием в одобрении кредитов. На его просьбу менеджеры иногда выдавали заемщикам поддельные справки о доходах. Люди брали в банках от 600 тысяч до 12 миллионов рублей и перечисляли эти средства на счет Федоринова или передавали их ему наличными. При этом он объяснял, что деньги будут вложены в кредитование среднего бизнеса. Светлый утверждал, что его клиентами являются автосалоны, производители детского питания и мясокомбинаты. После того как эти компании получали прибыль, они якобы отчисляли ему процент, который он распределял между инвесторами. Однако конкретный процент прибыли не был зафиксирован, некоторым выплачивалось 3%, другим — 10% или больше, рассказала одна из инвесторов фонда Анна Роскошная в беседе с «Известиями». Вкладчики отмечают, что Федоринов редко предоставлял какие-либо документы, подтверждающие транзакции или условия договоренностей. В исключительных случаях он выдавал договор займа или расписку между физическими лицами. По словам пострадавших от действий финансовой пирамиды, Иван Светлый активно предлагал им оформление автокредитов, настаивая на этом. Люди, поддавшись на уговоры, соглашались на такие условия. Однако кредиты оформлялись не только на стоимость автомобиля, но и на дополнительные суммы, которые Светлый направлял в инвестиционный фонд без согласия клиентов. Согласно доступной информации, таким образом было приобретено около 30 автомобилей. По информации от потерпевших, Иван Светлый начал привлекать средства частных инвесторов в период с 2017 по 2019 годы. При этом он избегал создания общих чатов с инвесторами и предпочитал общение с каждым индивидуально, что позволяло ему контролировать информацию и взаимодействие. Вначале Светлый регулярно начислял инвесторам проценты, размер которых колебался от 200 до 700 тысяч рублей в месяц, в зависимости от размера инвестиций и индивидуальных условий соглашений. Однако в октябре 2024 года эти выплаты были прекращены. Некоторым вкладчикам предприниматель больше не осуществлял переводы денег и не реагировал на попытки связаться с ним через звонки или сообщения. Другим он сообщал о временных финансовых затруднениях, уверяя, что проблемы будут скоро устранены, и все обязательства будут исполнены. По данным самостоятельной оценки пострадавших, сейчас число обманутых инвесторов достигает приблизительно 70 человек. Тем не менее Светлый утверждал перед своими жертвами, что число инвесторов еще больше — как минимум 150 человек. Кто такой Светлый Летом 2017 года Светлого разжаловали из сана священника Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Иван Светлый, как он представлялся потенциальным инвесторам, на самом деле является бывшим священником Иоанном Федориновым, которому сейчас 44 года. Он родился в Оренбургской области и закончил Саратовскую духовную семинарию. В 2001 году Федоринов был рукоположен во диакона, а через год стал священником. Он служил в Оренбурге, затем в Москве и даже входил в состав комиссии Северо-восточного викариатства по церковному просвещению и воскресным школам при Епархиальном совете Москвы. Однако летом 2017 года его лишили священнического сана. «Учитывая отсутствие покаяния и нежелание исправления настоящим вы извергаетесь из сана в связи с доказанным фактом прелюбодейной связи и фактом клятвопреступления и на основании следующих канонов…» — написано на официальном сайте Оренбургской митрополии Русской православной церкви. Решение было принято Оренбургским епархиальным судом 8 июня 2017 года и вступило в законную силу после утверждения Святейшим Патриархом Кириллом. Местонахождение Ивана Светлого на данный момент неизвестно. По информации от инвесторов, он, возможно, находится за границей. Пострадавшие сообщают, что Светлый привлекал в свой фонд многодетных и одиноких матерей, а также бойцов СВО, бывших прихожан, родственников и друзей. Психолог Наталья Наумова отметила, что указанные категории населения, включая пожилых людей, особенно уязвимы перед мошенническими схемами. Потерпевшие также утверждают, что Иван Светлый использовал различные методы, чтобы завоевать их доверие и подтолкнуть к оформлению кредитов. В частности, многодетная мать Марина Розова сообщила, что у двоих из ее шести детей есть проблемы со здоровьем, при этом вся семья проживает в условиях острой нехватки жилплощади — всего 10 квадратных метров на одного человека. Розова поделилась этой информацией с Иваном Светлым, который предложил ей финансовую помощь и включение в инвестиционный фонд. В результате женщина потеряла девять миллионов рублей. Другие женщины рассказали «Известиям», что Светлый изначально проявлял к ним доброжелательность, однако при возникновении у них сомнений в его действиях начинал обвинять их в неблагодарности. В настоящее время многие блокируют его контакты, хотя те, кто еще не сделал этого, продолжают получать от него сообщения. Вернутся ли деньги инвесторам Успех дела во многом будет зависеть от качества собранных доказательств, подчеркивают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждый пострадавший, обратившийся с заявлением в полицию, рассматривается как отдельное физическое лицо, заявил адвокат Владимир Новицкий. Он подчеркнул, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы собрать все заявления в единое уголовное дело для одновременного проведения предварительных расследований по всем инцидентам. Это, по мнению Новицкого, облегчит процесс доказывания незаконности действий Ивана Светлого и его соучастников. Эксперт предполагает, что уголовное дело может быть возбуждено по статье о мошенничество или статье об организации преступного сообщества или участие в нем. Множественные жалобы инвесторов компании «Терра Капиталист» на мошеннические действия являются основанием для возбуждения дела о мошенничестве в крупных размерах, считает управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет и наложение штрафа. Иван Светлый 13 февраля 2025 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании его банкротом, как следует из данных суда. Заседание запланировано на 26 марта. Владимир Новицкий отметил, что в случае признания Светлого банкротом, он сможет освободиться от всех долговых обязательств, что избавит его от необходимости расплачиваться с кредиторами. В случае признания Ивана Светлого банкротом к делу будет привлечен финансовый управляющий, сообщил арбитражный управляющий Иосиф Фишбей. После этого у пострадавших будет два месяца на то, чтобы включить себя в реестр кредиторов. Затем начнется процесс поиска активов для погашения долгов. Игорь Вахромов заключил, что успех дела в значительной степени зависит от качества собранных доказательств, включая расписки, контракты, показания свидетелей и другие документы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший священник Иван Светлый (настоящее имя — Федоринов) обвиняется в организации мошеннической схемы, пострадавшими от которой стали десятки инвесторов в Москве и других городах России. Согласно информации от потерпевших, среди которых также есть бойцы СВО и многодетные матери, они обратились в правоохранительные органы с требованием возвращения миллионов рублей, инвестированных в «Терра Капиталиста» — инвестиционный фонд, учрежденный Федориновым. В чем заключался бизнес Светлого и смогут ли инвесторы вернуть деньги — в материале URA.RU. Десятки частных инвесторов из Москвы и других российских городов подали заявления в правоохранительные органы на бывшего священника Иван Светлый. Жалобы касаются участия пострадавших в его предполагаемой афере с инвестиционным фондом «Терра Капиталиста», в результате которой они потеряли миллионы рублей. По словам пострадавших, Федоринов привлекал их в фонд, обещая значительное улучшение финансового положения. Тем, кто не располагал необходимой суммой, он предлагал оформить кредиты. Федоринов лично сопровождал заемщиков в банк или помогал им удаленно, обращаясь к своим знакомым банковским менеджерам за содействием в одобрении кредитов. На его просьбу менеджеры иногда выдавали заемщикам поддельные справки о доходах. Люди брали в банках от 600 тысяч до 12 миллионов рублей и перечисляли эти средства на счет Федоринова или передавали их ему наличными. При этом он объяснял, что деньги будут вложены в кредитование среднего бизнеса. Светлый утверждал, что его клиентами являются автосалоны, производители детского питания и мясокомбинаты. После того как эти компании получали прибыль, они якобы отчисляли ему процент, который он распределял между инвесторами. Однако конкретный процент прибыли не был зафиксирован, некоторым выплачивалось 3%, другим — 10% или больше, рассказала одна из инвесторов фонда Анна Роскошная в беседе с «Известиями». Вкладчики отмечают, что Федоринов редко предоставлял какие-либо документы, подтверждающие транзакции или условия договоренностей. В исключительных случаях он выдавал договор займа или расписку между физическими лицами. По словам пострадавших от действий финансовой пирамиды, Иван Светлый активно предлагал им оформление автокредитов, настаивая на этом. Люди, поддавшись на уговоры, соглашались на такие условия. Однако кредиты оформлялись не только на стоимость автомобиля, но и на дополнительные суммы, которые Светлый направлял в инвестиционный фонд без согласия клиентов. Согласно доступной информации, таким образом было приобретено около 30 автомобилей. По информации от потерпевших, Иван Светлый начал привлекать средства частных инвесторов в период с 2017 по 2019 годы. При этом он избегал создания общих чатов с инвесторами и предпочитал общение с каждым индивидуально, что позволяло ему контролировать информацию и взаимодействие. Вначале Светлый регулярно начислял инвесторам проценты, размер которых колебался от 200 до 700 тысяч рублей в месяц, в зависимости от размера инвестиций и индивидуальных условий соглашений. Однако в октябре 2024 года эти выплаты были прекращены. Некоторым вкладчикам предприниматель больше не осуществлял переводы денег и не реагировал на попытки связаться с ним через звонки или сообщения. Другим он сообщал о временных финансовых затруднениях, уверяя, что проблемы будут скоро устранены, и все обязательства будут исполнены. По данным самостоятельной оценки пострадавших, сейчас число обманутых инвесторов достигает приблизительно 70 человек. Тем не менее Светлый утверждал перед своими жертвами, что число инвесторов еще больше — как минимум 150 человек. Иван Светлый, как он представлялся потенциальным инвесторам, на самом деле является бывшим священником Иоанном Федориновым, которому сейчас 44 года. Он родился в Оренбургской области и закончил Саратовскую духовную семинарию. В 2001 году Федоринов был рукоположен во диакона, а через год стал священником. Он служил в Оренбурге, затем в Москве и даже входил в состав комиссии Северо-восточного викариатства по церковному просвещению и воскресным школам при Епархиальном совете Москвы. Однако летом 2017 года его лишили священнического сана. «Учитывая отсутствие покаяния и нежелание исправления настоящим вы извергаетесь из сана в связи с доказанным фактом прелюбодейной связи и фактом клятвопреступления и на основании следующих канонов…» — написано на официальном сайте Оренбургской митрополии Русской православной церкви. Решение было принято Оренбургским епархиальным судом 8 июня 2017 года и вступило в законную силу после утверждения Святейшим Патриархом Кириллом. Местонахождение Ивана Светлого на данный момент неизвестно. По информации от инвесторов, он, возможно, находится за границей. Пострадавшие сообщают, что Светлый привлекал в свой фонд многодетных и одиноких матерей, а также бойцов СВО, бывших прихожан, родственников и друзей. Психолог Наталья Наумова отметила, что указанные категории населения, включая пожилых людей, особенно уязвимы перед мошенническими схемами. Потерпевшие также утверждают, что Иван Светлый использовал различные методы, чтобы завоевать их доверие и подтолкнуть к оформлению кредитов. В частности, многодетная мать Марина Розова сообщила, что у двоих из ее шести детей есть проблемы со здоровьем, при этом вся семья проживает в условиях острой нехватки жилплощади — всего 10 квадратных метров на одного человека. Розова поделилась этой информацией с Иваном Светлым, который предложил ей финансовую помощь и включение в инвестиционный фонд. В результате женщина потеряла девять миллионов рублей. Другие женщины рассказали «Известиям», что Светлый изначально проявлял к ним доброжелательность, однако при возникновении у них сомнений в его действиях начинал обвинять их в неблагодарности. В настоящее время многие блокируют его контакты, хотя те, кто еще не сделал этого, продолжают получать от него сообщения. Каждый пострадавший, обратившийся с заявлением в полицию, рассматривается как отдельное физическое лицо, заявил адвокат Владимир Новицкий. Он подчеркнул, что сейчас основная задача состоит в том, чтобы собрать все заявления в единое уголовное дело для одновременного проведения предварительных расследований по всем инцидентам. Это, по мнению Новицкого, облегчит процесс доказывания незаконности действий Ивана Светлого и его соучастников. Эксперт предполагает, что уголовное дело может быть возбуждено по статье о мошенничество или статье об организации преступного сообщества или участие в нем. Множественные жалобы инвесторов компании «Терра Капиталист» на мошеннические действия являются основанием для возбуждения дела о мошенничестве в крупных размерах, считает управляющий партнер юридической компании «Протектор» Игорь Вахромов. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет и наложение штрафа. Иван Светлый 13 февраля 2025 года подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании его банкротом, как следует из данных суда. Заседание запланировано на 26 марта. Владимир Новицкий отметил, что в случае признания Светлого банкротом, он сможет освободиться от всех долговых обязательств, что избавит его от необходимости расплачиваться с кредиторами. В случае признания Ивана Светлого банкротом к делу будет привлечен финансовый управляющий, сообщил арбитражный управляющий Иосиф Фишбей. После этого у пострадавших будет два месяца на то, чтобы включить себя в реестр кредиторов. Затем начнется процесс поиска активов для погашения долгов. Игорь Вахромов заключил, что успех дела в значительной степени зависит от качества собранных доказательств, включая расписки, контракты, показания свидетелей и другие документы.