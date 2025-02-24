Польшу поймали на воровстве денег у ЕС, выделенных на помощь Украине

Польская компания RARS обвиняется в неправомерном использовании средств Европейского союза, предназначенных для помощи Украине. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Во время правления партии «Право и справедливость» были потрачены финансы на сумму 91 миллион евро.
«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом», — заявил представитель Еврокомиссии в разговоре с RMF FM. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) объявило о завершении своего расследования и рекомендовало возврат более 91 миллиона евро, предназначенных для приобретения и доставки электрогенераторов на Украину.
ЕК запланировала проведение окончательной оценки проекта закупок, финансировавшегося из средств Европейского Союза, на следующий год. Результаты этой оценки послужат основанием для принятия Еврокомиссией законного решения относительно возможного возврата средств Польшей.
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