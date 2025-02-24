Санкт-Петербургская биржа приостановила торги

СПБ Биржа приостановила работу из-за технического сбоя
Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) приостановила торги с семи часов утра по МСК 24 февраля. Об этом сообщили в сообщении площадки.
Причины сбоя выясняются, предварительная — технический сбой. «О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте биржи.
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