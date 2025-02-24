Санкт-Петербургская биржа приостановила торги

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СПБ Биржа приостановила работу из-за технического сбоя
СПБ Биржа приостановила работу из-за технического сбоя Фото:

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) приостановила торги с семи часов утра по МСК 24 февраля. Об этом сообщили в сообщении площадки.

Причины сбоя выясняются, предварительная — технический сбой. «О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

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Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) приостановила торги с семи часов утра по МСК 24 февраля. Об этом сообщили в сообщении площадки. Причины сбоя выясняются, предварительная — технический сбой. «О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте биржи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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