На трассе А-181 «Скандинавия» в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого две грузовые машины зажали легковой автомобиль. Об этом сообщила «Фонтанка».
«Две фуры подняли и зажали легковушку на 79 км в Выборгском районе ЛО», — пишет «Фонтанка». По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух фур. В результате мощного удара легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Информация о пострадавших не поступала.
На данный момент, на 79-м километре автодороги организовано движение по одной полосе в каждом из направлений. На дороге обнаружен разбросанный щебень.
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