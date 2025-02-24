В Петербурге фуры зажали легковушку: масштабное ДТП на «Скандинавии». Видео

На трассе «Скандинавия» в Петербурге фуры зажали легковушку
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По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух фур
По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух фур Фото:

На трассе А-181 «Скандинавия» в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого две грузовые машины зажали легковой автомобиль. Об этом сообщила «Фонтанка».

«Две фуры подняли и зажали легковушку на 79 км в Выборгском районе ЛО», — пишет «Фонтанка». По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух фур. В результате мощного удара легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Информация о пострадавших не поступала.

На данный момент, на 79-м километре автодороги организовано движение по одной полосе в каждом из направлений. На дороге обнаружен разбросанный щебень.

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На трассе А-181 «Скандинавия» в Петербурге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого две грузовые машины зажали легковой автомобиль. Об этом сообщила «Фонтанка». «Две фуры подняли и зажали легковушку на 79 км в Выборгском районе ЛО», — пишет «Фонтанка». По предварительным данным, авария случилась в результате столкновения двух фур. В результате мощного удара легковой автомобиль оказался зажат между двумя грузовиками. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент, на 79-м километре автодороги организовано движение по одной полосе в каждом из направлений. На дороге обнаружен разбросанный щебень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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