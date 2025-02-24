Командование ВСУ признало, что вторжение в Курскую область привело только к значительным потерям, а ситуация в Сумской области все больше напоминает театр военных действий. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.
«Командование украинских националистов уже осознало, что вторжение в ... российские регионы привело лишь к колоссальным потерям ... в живой силе и технике, а Сумская область становится театром военных действий», — сказал представитель российских структур. Его слова передает ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщало, что российские десантники после освобождения Свердликово в Курской области заняли позиции на границе с Сумской областью. Там ВС РФ успешно оттеснили украинские силы на территорию Украины.
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