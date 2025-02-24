В Кремле прокомментировали возможность мирного соглашения на этой неделе

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Песков сообщил, что у него нет новой информации по переговорам по Украине
Песков сообщил, что у него нет новой информации по переговорам по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Новой информации касательно переговоров по Украине между РФ и США не поступало, но она может появиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае, я думаю, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне [Каролины Ливитт], я пока не располагаю такой информацией», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о том, возможно ли подписание мирного соглашения по украинскому конфликту на текущей неделе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Левитт заявила об убеждении главы США Дональда Трампа в том, что сделка по урегулированию на Украине может быть достигнута уже «на этой неделе». Об этом пишет RT.

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Новой информации касательно переговоров по Украине между РФ и США не поступало, но она может появиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В данном случае, я думаю, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне [Каролины Ливитт], я пока не располагаю такой информацией», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о том, возможно ли подписание мирного соглашения по украинскому конфликту на текущей неделе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Левитт заявила об убеждении главы США Дональда Трампа в том, что сделка по урегулированию на Украине может быть достигнута уже «на этой неделе». Об этом пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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