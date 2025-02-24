Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Путин доложил Си Цзиньпину о переговорах с США
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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином сообщил об итогах российско-американских контактов Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР о контактах с США. Об этом рассказали в Кремле.

«Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах», — сказано в сообщении, опубликованной на сайте Кремля. Отмечается, что лидер КНР поддержал решение России и США возобновить диалог. Кроме того, Си Цзиньпин заверил, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Лидеры обоих государств отметили, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию.

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Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР о контактах с США. Об этом рассказали в Кремле. «Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах», — сказано в сообщении, опубликованной на сайте Кремля. Отмечается, что лидер КНР поддержал решение России и США возобновить диалог. Кроме того, Си Цзиньпин заверил, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Лидеры обоих государств отметили, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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