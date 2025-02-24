Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Путин доложил Си Цзиньпину о переговорах с США

24 февраля 2025 в 15:35 Размер текста - 17 +

Путин в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином сообщил об итогах российско-американских контактов Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР о контактах с США. Об этом рассказали в Кремле. «Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах», — сказано в сообщении, опубликованной на сайте Кремля. Отмечается, что лидер КНР поддержал решение России и США возобновить диалог. Кроме того, Си Цзиньпин заверил, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Лидеры обоих государств отметили, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР о контактах с США. Об этом рассказали в Кремле. «Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах», — сказано в сообщении, опубликованной на сайте Кремля. Отмечается, что лидер КНР поддержал решение России и США возобновить диалог. Кроме того, Си Цзиньпин заверил, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Лидеры обоих государств отметили, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию.