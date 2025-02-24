Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру КНР о контактах с США. Об этом рассказали в Кремле.
«Владимир Путин проинформировал Председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах», — сказано в сообщении, опубликованной на сайте Кремля. Отмечается, что лидер КНР поддержал решение России и США возобновить диалог. Кроме того, Си Цзиньпин заверил, что готов помочь в урегулировании конфликта на Украине. Лидеры обоих государств отметили, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах и не подвержена внешнему влиянию.
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