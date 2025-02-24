НОВАТЭК планирует перенести перевалку СПГ из Европы в Россию

Компания НОВАТЭК планирует перенести перевалку СПГ с ледовых танкеров на обычные из Бельгии в Россию, в район острова Кильдин. Изменения коснутся перевалки, которая в настоящее время осуществляется в бельгийском Зебрюгге.
«НОВАТЭК готовится перенести из Бельгии в район острова Кильдин точку перевалки СПГ с ледовых танкеров на обычные. С конца марта для проекта „Ямал СПГ“ закроется возможность использования экспортных терминалов ЕС, что вынудит развивать перевалку в незамерзающих водах Мурманска в зимний период», — передает «Коммерсант». Перевалка в новом месте будет касаться прежде всего объемов, поставляемых в Азию, тогда как поставки в Европу продолжат осуществляться прежним порядком.
Отмечается, что для адаптации к новым условиям НОВАТЭК уже начал подтягивать новые танкеры в район Кильдина. По оценкам «Коммерсанта», объем перевалки в Мурманске в зимний период потребуется увеличить с 1,5 миллиона тонн до 2,5–2,8 миллиона тонн. Это станет значительным шагом в развитии логистических возможностей компании на территории России.
В июне 2024 года Европейский Союз ввел запрет на перегрузку в своих портах сжиженного природного газа (СПГ) из Российской Федерации, предназначенного для дальнейшей продажи в страны, не входящие в ЕС. Данные ограничения начнут действовать с конца марта того же года. Обычно после транзита через порты Евросоюза, грузы от проекта «Ямал СПГ» направляются на реэкспорт в азиатские страны. Аналитические прогнозы указывают на вероятность того, что в результате новых мер большее количество российского СПГ останется в пределах Евросоюза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.