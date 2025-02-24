Макрон собирается обсудить с Трампом важное предложение по Украине

Politico: Макрон предложит Трампу развертывание войск ЕС на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон в скором времени встретится с Трампом
Макрон в скором времени встретится с Трампом Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует предложить главе США Дональду Трампу развертывание европейских войск на Украине. По информации журнала Politico, французский лидер видит это как необходимое условие для начала переговоров с Россией.

«Предложения Макрона Трампу, вероятно, включают в себя развертывание европейских миротворческих сил на Украине в случае переговоров о прекращении огня с Россией», — заявили дипломаты ЕС, их слова передает издание. Как утверждает источник, предложение включает в себя размещение на Украине около 30 000 военнослужащих из стран Европы, причем основную роль должны сыграть Великобритания и Франция.

Финский консервативный депутат Европейского парламента Мика Аалтола выразил мнение, что Европе необходимо отправить «скоординированное» сообщение по вопросам украинской обороны и самого ЕС в свете опасений, вызванных текущей политикой США по отношению к Украине и Европе в целом. В ходе телефонного интервью он отметил, что неопределенность началась с пересмотра американской политики, который стал очевиден во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Аалтола также упомянул последующие события, включая переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, где, как он подчеркнул, обсуждались вопросы, вызывающие тревогу. «В свете Пентагонского обзора американских войск, касающегося и присутствия США в Европе, а также учитывая факт проведения переговоров с Россией, возникают серьезные вопросы о будущем этой политики», — заявил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует предложить главе США Дональду Трампу развертывание европейских войск на Украине. По информации журнала Politico, французский лидер видит это как необходимое условие для начала переговоров с Россией. «Предложения Макрона Трампу, вероятно, включают в себя развертывание европейских миротворческих сил на Украине в случае переговоров о прекращении огня с Россией», — заявили дипломаты ЕС, их слова передает издание. Как утверждает источник, предложение включает в себя размещение на Украине около 30 000 военнослужащих из стран Европы, причем основную роль должны сыграть Великобритания и Франция. Финский консервативный депутат Европейского парламента Мика Аалтола выразил мнение, что Европе необходимо отправить «скоординированное» сообщение по вопросам украинской обороны и самого ЕС в свете опасений, вызванных текущей политикой США по отношению к Украине и Европе в целом. В ходе телефонного интервью он отметил, что неопределенность началась с пересмотра американской политики, который стал очевиден во время Мюнхенской конференции по безопасности. Аалтола также упомянул последующие события, включая переговоры между США и Россией в Эр-Рияде, где, как он подчеркнул, обсуждались вопросы, вызывающие тревогу. «В свете Пентагонского обзора американских войск, касающегося и присутствия США в Европе, а также учитывая факт проведения переговоров с Россией, возникают серьезные вопросы о будущем этой политики», — заявил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...