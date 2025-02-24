Отключение системы спутникового интернета Starlink на территории Украины могло бы привести к серьезным последствиям для оборонительных способностей страны. Такой шаг со стороны предпринимателя Илона Маска мог бы стать «неизбежным и необратимым» крахом для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.
«Если бы закрытие доступа к системам Starlink продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым», — сообщает телеканал ZDF. Там отметили, что украинские военные имеют критическую зависимость от этой технологии.
В материале ZDF также упоминаются экономические и социальные последствия возможного отключения Starlink. Это может негативно сказаться на экономике страны и вызвать раздражение среди населения, усугубляя и без того тяжелое положение Украины.
Отключение Starlink может быть связано с несогласием Украины предоставить США доступ к своим редкоземельным металлам, что стало условием для продолжения поддержки через эту спутниковую систему. Ранее США предупредили, что могут прекратить функционирование Starlink на территории Украины, если Киев не выполнит их требования.
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