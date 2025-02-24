По данным астрофизиков РАН, характер солнечной активности в конце февраля значительно изменился. Это привело к нескольким крупным вспышкам. Рассказываем, спровоцируют ли они магнитную бурю 25 февраля.
Солнечные вспышки в конце февраля 2025 года
23 февраля ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ Российской академии наук объявили, что на Солнце произошла крупнейшая за прошедшие почти два месяца 2025 года вспышка. Ей присвоили высший балл. В прошлый раз такую серьезную вспышку наблюдали 8 декабря 2024-го.
Вспышка стала следствием повышения активности светила, которое заметили еще в январе. Она была не одиночной — 23 февраля зафиксировали еще три менее значительных, но тоже крупных явления.
Будет ли магнитная буря 25 февраля 2025 года
Астрофизики говорят, что несмотря на свою интенсивность, вспышки не должны вызвать магнитные бури на Земле. Дело в том, что они произошли на западном краю Солнца, события на котором в минимальной степени способны менять геомагнитную обстановку на нашей планете.
Согласно прогнозу специалистов, 25 февраля с вероятностью 73% магнитосфера Земли будет спокойной. Шанс на возникновение возмущений — 20%, на формирование магнитной бури — всего 6%.
Суточные колебания Kp-индекса, с помощью которого измеряют геомагнитную активность, будут небольшими — он будет держаться в пределах трех баллов. Показатели ниже пяти баллов считаются нормальными, магнитную бурю при таких значениях не регистрируют.
Геомагнитная ситуация в феврале 2025 года
В феврале 2025 года произошли две слабые магнитные бури — их заметили 15 и 19 февраля. В течение десяти дней наблюдали возмущения в магнитосфере. Они происходили в периоды с 1 по 2, с 9 по 14 и с 16 по 17 февраля. В остальные дни обстановка была спокойной.
Кому вредят магнитные бури
Магнитные бури — это проявления космической погоды, которые оказывают значительное влияние на климат Земли. Во время магнитных бурь меняется температура, атмосферное давление, уровень влажности и другие параметры. Эти перемены фиксируют не только приборы, но замечают и многие люди.
Для метеозависимых людей климатические перепады становятся проблемой — в такие дни они испытывают недомогание, которое бывает очень выраженным. Самые распространенные жалобы — головная боль, слабость, неприятные ощущения в суставах, повышение или, напротив, снижение артериального давления.
Чаще всего на плохое самочувствие во время магнитных бурь жалуются люди преклонного возраста, подростки, пациенты с хроническими заболеваниями. Всех их объединяет общая черта — сниженные адаптивные способности к изменениям окружающие среды.
Как нормализовать самочувствие во время магнитной бури
Когда магнитная буря в разгаре, врачи советуют метеочувствительным людям замедлить темп своей жизни. В такие периоды следует больше отдыхать, делать перерывы в работе, уделять достаточное время сну и находить возможность для того, чтобы подышать свежим воздухом. Если все это не приносит облегчения, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Чтобы самочувствие во время магнитных бурь страдало не так сильно, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни. Снизить интенсивность проявлений метеозависимости могут регулярные занятия спортом. Ежедневно тратить часы в зале не нужно — хватит просто повышения физической активности. Также будет полезно правильно питаться и нормализовать режим дня.
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