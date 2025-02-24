В Петербурге врачи спасают ребенка, отравившегося неизвестным веществом

В Петербурге врачи спасают полуторагодовалую девочку, которая нашла на улице полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Инцидент произошел 22 февраля во дворах жилых домов на проспекте Маршала Блюхера. Девочка заинтересовалась найденным веществом и, хотя мама забрала пакетик и выбросила его, по возвращении домой у ребенка появились симптомы отравления: неустойчивая походка, „плавающий“ взгляд и снижение частоты дыхания», — пишет «Петербургский Дневник». До приезда медиков мать, следуя инструкциям диспетчера, оказывала дочери первую помощь, включая непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, что, по словам специалистов, сыграло ключевую роль в спасении жизни ребенка.
В клинике Педиатрического университета врачи диагностировали у девочки тяжелое отравление неустановленным веществом. Анестезиологи-реаниматологи сейчас делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние маленькой пациентки. Заведующая приемным отделением клиники Ксана Штернлихт подчеркнула, что случаи подобного рода часто связаны с недосмотром за детьми и подчеркнула важность обучения навыков оказания первой медицинской помощи не только медицинскими работниками, но и всеми гражданами. Обстоятельства происшествия все еще выясняются, пока неизвестно, какое вещество содержалось в пакете.
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