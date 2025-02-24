Благодаря СВО Россия сформировала самую сильную армию в мире, способную противостоять военной мощи стран НАТО. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«СВО позволило выковать в боях сильнейшую армию мира, которая смогла в одиночку противостоять всей военной мощи стран НАТО, которые отправляли на Украину свое передовое вооружение и наемников», — заявил Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости. По его словам, РФ создала прецедент, демонстрирующий способ успешного сопротивления мощи западных стран. Проведя СВО, Россия стала образцом для других государств, которые ранее боялись выступать против давления Запада.
Западные страны пытались использовать Украину для ослабления России, однако не достигли своих целей. Шеремет подчеркнул, что Россия продолжает укреплять свою независимость и возможности и проводит свою суверенную политику.
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