Рябков оценил идеи Путина по урегулированию конфликта на Украине

Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, выдвинутые в июне 2024 года, содержат значительный компромиссный заряд. Они указывают на открытость России к завершению СВО на основе баланса интересов. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Идеи и предложения, которые выдвигались президентом России Владимиром Путиным 14 июня прошлого года на встрече с руководством МИД, уже сами по себе несли значительный компромиссный заряд. Если их внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов», — сообщил Сергей Рябков в беседе с РИА Новости. По его словам, Россия никогда не делала таких заявлений, которые исключали бы взаимоприемлемые шаги.
При этом Москва все еще не понимает содержания «мирного плана» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. В этом не помогла и российско-американская встреча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Рябков отметил, что стремление Штатов к прекращению огня видно достаточно явно, однако он также подчеркнул необходимость долгосрочного решения конфликта, которое должно включать преодоление первопричин кризиса на Украине и вокруг нее.
В июне 2024 года Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь в случае полного вывода войск ВСУ с территории новых российских регионов. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО, принять внеблоковый, безъядерный и нейтральный статус и провести демилитаризацию и денацификацию.
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