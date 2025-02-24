В России может появиться новый поставщик кофе

Гондурас рассматривает российский рынок как перспективное направление для экспорта кофе, особенно в свете ограничений, вводимых Евросоюзом. Об этом сообщил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо.
«Гондурас — это страна с большим потенциалом роста экспорта кофе. Но мы ищем альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать наш экспорт», — подчеркнул Суасо в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что основными покупателями гондурасского кофе являются страны Евросоюза и США.
По словам Суасо, Россия обладает значительным потенциалом для расширения экономических связей, что делает ее привлекательной для гондурасских экспортеров. Однако на данный момент объемы поставок кофе из Гондураса в Россию остаются невелики — в прошлом году они составили менее 18 тысяч мешков.
В начале текущего года произошла смена основного экспортера кофе в Россию. Согласно данным статистических агентств, Бразилия значительно нарастила объемы поставок кофе, заместив Вьетнам, который ранее занимал лидирующие позиции в этом секторе. Это увеличение поставок позволило Бразилии выйти на первое место среди стран-поставщиков кофе в РФ.
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