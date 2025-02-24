В России может появиться новый поставщик кофе

Гондурас собирается нарастить экспорт кофе в Россию вместо ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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На российском рынке может появиться кофе из Гондураса
На российском рынке может появиться кофе из Гондураса Фото:

Гондурас рассматривает российский рынок как перспективное направление для экспорта кофе, особенно в свете ограничений, вводимых Евросоюзом. Об этом сообщил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо.

«Гондурас — это страна с большим потенциалом роста экспорта кофе. Но мы ищем альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать наш экспорт», — подчеркнул Суасо в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что основными покупателями гондурасского кофе являются страны Евросоюза и США.

По словам Суасо, Россия обладает значительным потенциалом для расширения экономических связей, что делает ее привлекательной для гондурасских экспортеров. Однако на данный момент объемы поставок кофе из Гондураса в Россию остаются невелики — в прошлом году они составили менее 18 тысяч мешков.

В начале текущего года произошла смена основного экспортера кофе в Россию. Согласно данным статистических агентств, Бразилия значительно нарастила объемы поставок кофе, заместив Вьетнам, который ранее занимал лидирующие позиции в этом секторе. Это увеличение поставок позволило Бразилии выйти на первое место среди стран-поставщиков кофе в РФ.

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Гондурас рассматривает российский рынок как перспективное направление для экспорта кофе, особенно в свете ограничений, вводимых Евросоюзом. Об этом сообщил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо. «Гондурас — это страна с большим потенциалом роста экспорта кофе. Но мы ищем альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать наш экспорт», — подчеркнул Суасо в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что основными покупателями гондурасского кофе являются страны Евросоюза и США. По словам Суасо, Россия обладает значительным потенциалом для расширения экономических связей, что делает ее привлекательной для гондурасских экспортеров. Однако на данный момент объемы поставок кофе из Гондураса в Россию остаются невелики — в прошлом году они составили менее 18 тысяч мешков. В начале текущего года произошла смена основного экспортера кофе в Россию. Согласно данным статистических агентств, Бразилия значительно нарастила объемы поставок кофе, заместив Вьетнам, который ранее занимал лидирующие позиции в этом секторе. Это увеличение поставок позволило Бразилии выйти на первое место среди стран-поставщиков кофе в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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