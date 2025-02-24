Метеоролог рассказал, когда в Москве закончится зима

К концу зимы в Москве прогнозируют резкое похолодание. Однако начало первого весеннего месяца этого года ожидается теплым. Об этом сообщил Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ближайшие две ночи в Москве и Московской области будут сохраняться крайне низкие температуры — 15-17 градусов мороза. Начиная с пятницы, ночные температуры будут постепенно повышаться, но все равно они будут около минус 10 еще в пятницу, в выходные они составят от минус трех до минус 8. Дневные температуры почти всю неделю будут оставаться в диапазоне минус 1 — минус 3 градуса, но начиная с четверга и до конца недели они будут колебаться около нуля», — передает слова специалиста издание «Ридус».
Вместе с тем синоптик добавил, что относительно низкие температуры сохранятся до 20 марта. В свою очередь, такие погодные условия не выбиваются из климатических норм.
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