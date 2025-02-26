Беспилотник ВСУ повредил газовую трубу под Новороссийском

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В результате падения обломков БПЛА, которые повредили трубу, произошло возгорание
В результате падения обломков БПЛА, которые повредили трубу, произошло возгорание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Верхнебаканский, расположенном рядом с Новороссийском, обломки разбившегося беспилотного летательного аппарата повредили газопровод. Об этом сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». 

«В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что в результате происшествия произошел пожар, который был успешно локализован и потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.

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В поселке Верхнебаканский, расположенном рядом с Новороссийском, обломки разбившегося беспилотного летательного аппарата повредили газопровод. Об этом сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».  «В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что в результате происшествия произошел пожар, который был успешно локализован и потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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