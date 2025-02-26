Беспилотник ВСУ повредил газовую трубу под Новороссийском

В поселке Верхнебаканский, расположенном рядом с Новороссийском, обломки разбившегося беспилотного летательного аппарата повредили газопровод. Об этом сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу», — пишет telegram-канал. Там уточнили, что в результате происшествия произошел пожар, который был успешно локализован и потушен. Сообщений о пострадавших не поступало.
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