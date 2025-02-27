Россияне перешли с коротких на длинные вклады

С начала года россияне стали активнее открывать длительные вклады на срок от одного года и более. Об этом свидетельствуют данные платформы «Финуслуги» Московской биржи. Из них следует, что доля годовых депозитов увеличилась с 10,8% до 13,7%.
«С начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%», — следует из данных платформы, представленных на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры». Информацию приводит РБК.
По данным отчета «Финуслуг», доля полугодовых депозитов сократилась на 2,5 п.п., достигнув 50,2%, в то время как трехмесячные вклады уменьшились на 2,2 п.п., составив 25,5%. Параллельно, доля годовых вкладов увеличилась на 3 п.п., до 13,7%, и вклады сроком более года выросли с 15% до 18%.
По словам руководителя инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Глеба Юченкова, такое поведение вкладчиков указывает на желание закрепить более высокие ставки на длительный срок. «Можно достаточно уверенно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше», — отметил он.
В последнее время российские банки начали снижать процентные ставки по депозитам, стремясь сократить выплаты по высоким ставкам, которые были установлены в период острой конкуренции за привлечение клиентов. Это привело к тому, что вкладчики, стремясь сохранить возможность получения более высоких доходов, начали активнее открывать длительные вклады, фиксируя более выгодные условия на длительный срок.
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