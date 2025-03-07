За перевозку каких предметов могут конфисковать автомобиль

За перевозку запрещенных к обороту предметов могут конфисковать автомобиль, сообщил юрист Юрий Капштык. По его словам, в машине ни в коем случае нельзя перевозить боеприпасы, оружие без разрешения, наркотики и психотропные вещества.
«Если выявлены предметы, запрещенные к обороту и перевозке, автомобиль может быть помещен на штрафстоянку и рассматриваться как орудие совершения преступления, а водитель отстранен от управления», — рассказал Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Машина будет стоять на штрафстоянке, пока следствие не установит список запрещенных для перевозки предметов и судьбу водителя.
Юрист также рассказал, что перевозка домашних животных должна производиться в надежно закрытой переноске с водой, которую следует закрепить ремнями безопасности. Также при перемещении питомца из одного региона в другой необходимо иметь при себе справку Ф1, подтверждающую, что животное перемещается из зоны, свободной от эпидемиологических заболеваний, включая бешенство, отметил Капштык. Перевозка крупного рогатого скота должна осуществляться в специализированных прицепах.
Водитель может быть оштрафован за нарушение правил транспортировки крупногабаритных предметов. По словам юриста, существуют ограничения по размерам груза — выступающая часть должна быть обозначена сигнальными флажками. Если предмет значительно превышает размеры автомобиля, владелец транспортного средства может столкнуться с административным наказанием, размер которого будет зависеть от степени нарушения, отметил эксперт.
С осторожностью следует подходить к перевозке газового баллона. Капштык подчеркнул, что для газового баллона не предусмотрены специальные правила транспортировки, но проявлять бдительность все же необходимо.
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