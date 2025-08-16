США направляют атомную подлодку в Карибское море

США направили в воды Латинской Америки и Карибского бассейна атомную ударную подводную лодку для усиления «борьбы с угрозой нацбезопасности» из-за наркокартелей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
«В рамках миссии Южному командованию ВС США также будут переданы атомная ударная подводная лодка», — пишет CNN. По данным источника, дополнительные силы направлены для противодействия угрозам национальной безопасности США со стороны наркотеррористических организаций, действующих в регионе.
CNN уточняет, что также к группировке, развернутой у берегов Латинской Америки и Карибского бассейна, переброшены более четырех тысяч морских пехотинцев и моряков. Кроме того, туда отправлены разведывательный самолет P8 Poseidon, эсминцы и ракетный крейсер. В статье отмечается, что эти меры стали частью «борьбы с угрозами национальной безопасности США» из-за преступных группировок, торгующих наркотиками.
Ранее газета New York Times сообщала о подписании президентом США Дональдом Трампом секретной директивы, разрешающей Пентагону подготовку операций против наркокартелей за пределами страны. Эти действия уже вызвали резкую реакцию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая отвергла возможность иностранного военного вмешательства в дела Мехико и заявила о неизменности позиции страны по данному вопросу. Президент Колумбии Густаво Петро выразил поддержку антинаркотической политике США, однако подчеркнул важность соблюдения национального суверенитета при международном сотрудничестве в этой сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.