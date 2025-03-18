18 марта 2025

Зеленский сделал важное заявление после разговора Путина и Трампа

Зеленский: Европа должна присутствовать за столом переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский выдвинул условие для проведения возможных переговоров по Украине
Зеленский выдвинул условие для проведения возможных переговоров по Украине Фото:
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Телефонный разговор Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Финляндии, выразил мнение о необходимости участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Зеленский подчеркнул значимость совместных действий в вопросах, касающихся безопасности на континенте.

«Европа должна сесть за стол переговоров, и все, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — заявил Зеленский. Он выразил эту позицию на фоне недавних разговоров между лидерами США и России.

Администрация Белого дома объявила о начале срочных переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые пройдут на Ближнем Востоке. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, целью данных переговоров является установление мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Финляндии, выразил мнение о необходимости участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Зеленский подчеркнул значимость совместных действий в вопросах, касающихся безопасности на континенте. «Европа должна сесть за стол переговоров, и все, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — заявил Зеленский. Он выразил эту позицию на фоне недавних разговоров между лидерами США и России. Администрация Белого дома объявила о начале срочных переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые пройдут на Ближнем Востоке. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, целью данных переговоров является установление мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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