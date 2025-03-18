Зеленский сделал важное заявление после разговора Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Финляндии, выразил мнение о необходимости участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Зеленский подчеркнул значимость совместных действий в вопросах, касающихся безопасности на континенте.
«Европа должна сесть за стол переговоров, и все, что связано с европейской безопасностью, должно решаться вместе с Европой», — заявил Зеленский. Он выразил эту позицию на фоне недавних разговоров между лидерами США и России.
Администрация Белого дома объявила о начале срочных переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые пройдут на Ближнем Востоке. Как сообщила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт, целью данных переговоров является установление мира.
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