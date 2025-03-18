18 марта 2025

Россия не допустила прорыва ВСУ на границе с Белгородской областью

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ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область
ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. Об этом сообщили в Минобороны.

«Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск „Север“, огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков.

Согласно сообщениям российских военных корреспондентов, украинские вооруженные силы усилили свою активность у границы в Белгородской области, напоминает «Царьград». Это произошло непосредственно перед предстоящим телефонным разговором между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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Все атаки ВСУ на Белгородскую область отражены, пересечения госграницы России не допущено. Об этом сообщили в Минобороны. «Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск „Север“, огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Согласно сообщениям российских военных корреспондентов, украинские вооруженные силы усилили свою активность у границы в Белгородской области, напоминает «Царьград». Это произошло непосредственно перед предстоящим телефонным разговором между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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