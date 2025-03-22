Слюсарь: в результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск. В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области в ночь на 23 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны. В самом Волгограде жители рассказали о пяти взрывах над городом, пишет SHOT в своем telegram-канале.
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