22 марта 2025

Слюсарь: в результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек

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В результате удара дрона загорелся автомобиль
В результате удара дрона загорелся автомобиль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск. В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области в ночь на 23 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны. В самом Волгограде жители рассказали о пяти взрывах над городом, пишет SHOT в своем telegram-канале.

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В Ростовской области погиб человек из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск. В результате удара дрона загорелся автомобиль, в котором находился погибший. Об этом сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь. «Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. По сообщениям очевидцев, в Калаче-на-Дону, расположенном в Волгоградской области в ночь на 23 марта прогремели взрывы. По предварительным данным, активировалась система противовоздушной обороны. В самом Волгограде жители рассказали о пяти взрывах над городом, пишет SHOT в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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