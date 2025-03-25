Лавров: США хотели организовать челночную дипломатию между Россией и Украиной

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Лавров заявил, что США хотели посадить делегации России и Украины в соседние комнаты
Лавров заявил, что США хотели посадить делегации России и Украины в соседние комнаты Фото:

США перед встречей в Эр-Рияде планировали использовать челночную дипломатию, разместив представителей России и Украины в разных комнатах для выработки единого документа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять», — рассказал Лавров в интервью «Первому каналу». Глава МИД отметил, что такие намерения Штатов не были секретом для российской стороны.

По его словам, американцы рассчитывали выступить посредниками, передвигаясь между делегациями, чтобы в итоге представить согласованный текст. Лавров не уточнил, реализовался ли этот сценарий и к чему привели переговоры. Встреча в Саудовской Аравии, где присутствовали представители обеих сторон, стала одной из площадок для обсуждения возможных шагов к деэскалации.

В Эр-Рияде 24 марта состоялась встреча представителей России и Соединенных Штатов, целью которой было обсуждение возможных шагов к урегулированию украинского кризиса. Специальный посланник президента США, Кит Келлог, отметил, что центральной темой переговоров стало рассмотрение условий для перемирия. С российской стороны в диалоге участвовали председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, и советник директора ФСБ, Сергей Беседа.

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США перед встречей в Эр-Рияде планировали использовать челночную дипломатию, разместив представителей России и Украины в разных комнатах для выработки единого документа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять», — рассказал Лавров в интервью «Первому каналу». Глава МИД отметил, что такие намерения Штатов не были секретом для российской стороны. По его словам, американцы рассчитывали выступить посредниками, передвигаясь между делегациями, чтобы в итоге представить согласованный текст. Лавров не уточнил, реализовался ли этот сценарий и к чему привели переговоры. Встреча в Саудовской Аравии, где присутствовали представители обеих сторон, стала одной из площадок для обсуждения возможных шагов к деэскалации. В Эр-Рияде 24 марта состоялась встреча представителей России и Соединенных Штатов, целью которой было обсуждение возможных шагов к урегулированию украинского кризиса. Специальный посланник президента США, Кит Келлог, отметил, что центральной темой переговоров стало рассмотрение условий для перемирия. С российской стороны в диалоге участвовали председатель комитета Совета Федерации по международным делам, Григорий Карасин, и советник директора ФСБ, Сергей Беседа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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