Тренер получила от петербурженки 50 тысяч рублей за негативные посты

Тренер по художественной гимнастике из Петербурга получила компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч. Поводом для обращения в суд стали действия мамы одной из бывших учениц, которая активно распространяла недостоверные сведения о профессиональной деятельности тренера в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.
«26-летняя тренер обратилась в районный суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», — пишет пресс-служба ГУФССП на официальном сайте. Конфликт возник после того, как тренер выразила несогласие с вмешательством родителя в организационные моменты участия детей в соревнованиях. В ответ на это, мама прекратила водить свою дочь на занятия и начала публиковать в социальной сети негативные комментарии, ставящие под сомнение квалификацию и методы работы тренера.
Суд признал распространяемую информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию тренера. В результате было принято решение об удалении негативных записей из социальных сетей и взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения решения, судебные приставы временно ограничили ответчице право на выезд из России, что стимулировало быструю выплату компенсации.
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