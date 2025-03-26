Путин назначил Александра Масленникова замом секретаря Совбеза РФ

Путин подписал новый указ
Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Российский лидер подписал соответствующий указ.
«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — написано в указе Путина. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
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