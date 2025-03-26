Путин назначил Александра Масленникова замом секретаря Совбеза РФ

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Путин подписал новый указ
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Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Российский лидер подписал соответствующий указ.

«Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — написано в указе Путина. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

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Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Российский лидер подписал соответствующий указ. «Назначить Масленникова Александра Владимировича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — написано в указе Путина. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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