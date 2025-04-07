Ветераны Великой Отечественной войны в Петербурге получат 80 тысяч рублей

В апреле 2025 года отделение Социального Фонда России (СФР) по Санкт-Петербургу и Ленобласти выплатит 80 тысяч рублей для ветеранов и других категорий граждан, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Социальный Фонд.
«В апреле региональное Отделение СФР выплатит 80 тысяч рублей всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, гражданам, награжденным знаками „Жителю блокадного Ленинграда“, „Жителю осажденного Севастополя“, „Жителю осажденного Сталинграда“, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Японией», — пишет Социальный Фонд России по Петербургу и Ленобласти в официальной группе ВКонтакте. Одной из ключевых особенностей предстоящих выплат является их беззаявительный характер. Ветераны и выше упомянутые категории граждан получат денежные средства автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений или документов.
Суммы выплат различаются в зависимости от категории получателей:
- Участники и инвалиды войны, их вдовы, граждане с наградами за участие в осадах крупных городов, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы военнослужащих, погибших в войнах, получат по 80 тысяч рублей;
- Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат по 55 тысяч рублей.
Кроме апрельских выплат, участники и инвалиды Великой Отечественной войны также получат ежегодную выплату к 9 мая. Размер составит 10 тысяч рублей. Для получения более подробной информации о выплатах можно обратиться на официальный сайт Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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