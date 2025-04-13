The Daily Telegraph: Британия отменила пошлины на ввоз почти 90 товаров

Правительство Великобритании приняло решение об отмене импортных тарифов на 89 видов товаров, включая аккумуляторы для электромобилей и фруктовые соки. Эта мера направлена на поддержку британских предприятий в условиях торговой конфронтации, инициированной президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Сообщается, что принятая правительством мера будет применяться до июля 2027 года. К решению о расширении списка товаров, освобождаемых от пошлин, относятся такие продукты, как алюминиевые диски, сироп агавы, кокосовая вода, замороженные креветки и другие. Власти оценивают, что благодаря отмене тарифов предприятия смогут сократить расходы примерно на ?17 млн ($22 млн) ежегодно.
Кроме того, 2 апреля президент Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. В частности, по отношению к Великобритании установлены пошлины в размере 10%, что, по словам главы Белого дома, является минимальной ставкой.
Также с 3 апреля США начали взимать 25%-ную пошлину на все импортируемые автомобили. Министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Джонатан Рейнолдс выразил мнение, что Лондон изучает различные варианты ответных мер на действия Соединенных Штатов.
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