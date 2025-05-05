Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ближайшие два дня

В Подмосковье 6 и 7 мая 2025 года ожидаются заморозки с температурой от -5 до 0 градусов в ночные и утренние часы. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.
«Согласно прогноза погоды <...> в период с 06 по 07 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки -5…0°С», — говорится в telegram-канале МЧС региона. Ведомство призвало жителей быть предельно внимательными на улице в это время.
Ранее в Москве и Московской области введен предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности. Данный статус свидетельствует о потенциальной опасности погодных условий, при которых существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения ущерба. Согласно информации, размещенной на официальном ресурсе Гидрометцентра России в разделе прогностических карт предупреждений, причиной установления «оранжевого» уровня в столичном регионе стали прогнозируемые заморозки.
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