Спецпредставитель Трампа Келлог обозначил, что мешает 30-дневному перемирию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, заявил, что Украина и Россия близки к заключению соглашения о 30-дневном перемирии. Однако главным препятствием для достижения перемирия он назвал необходимость согласия со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом Келлог рассказал в эфире в эфире Fox News.
«Единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. А, возможно, наше препятствие — президент России, который не соглашается», — сказал Келлог в эфире. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам и перемирию, однако настаивает на выполнении определенных условий. По словам Келлога, Киев готов принять всеобъемлющее прекращение огня «на земле, на воде и в небе», которое может быть продлено в дальнейшем. Однако украинская сторона не согласна со всеми условиями возможного соглашения.
Ранее Россия объявила о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая по гуманитарным соображениям. В Кремле подчеркнули, что на этот период останавливаются все боевые действия и призвали украинскую сторону присоединиться к инициативе. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за 30-дневное прекращение огня, однако отказался от трехдневного перемирия на время проведения Дня Победы. В Кремле такую позицию сочли манипуляцией.
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