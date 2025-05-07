Путин похвалил Кадырова за развитие Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что Кадыров может гордиться своими результатами проделанной работы за последние годы
Путин заявил, что Кадыров может гордиться своими результатами проделанной работы за последние годы Фото:

Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии региона за последние годы. Он отметил, что глава республики может гордиться достигнутыми результатами.

«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — заявил Путин во время встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер также подчеркнул, что его радуют актуальные достижения Чечни как в сфере экономики, так и в строительстве. По его словам, этими успехами может гордиться не только чеченский народ, но и вся страна.

В ходе встречи Путин отдельно отметил мечеть пророка Исы в Грозном, строительство которой было инициировано Кадыровым. Президент назвал этот архитектурный объект «произведением искусства» и выразил уверенность, что жители республики с удовольствием посещают мечеть. Он также обратил внимание на труд духовенства в Чечне, подчеркнув их профессионализм, современный подход и преданность служению людям и Богу.

Ранее Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил Путина с 25-летием инаугурации, отметив его волю, ответственность и влияние на международное положение России. Кадыров напомнил, что присутствовал на первой церемонии вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым. Кроме того, он также отметил, что решения и курс, выбранные российским лидером, сыграли важную роль для Чеченской Республики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии региона за последние годы. Он отметил, что глава республики может гордиться достигнутыми результатами. «Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — заявил Путин во время встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер также подчеркнул, что его радуют актуальные достижения Чечни как в сфере экономики, так и в строительстве. По его словам, этими успехами может гордиться не только чеченский народ, но и вся страна. В ходе встречи Путин отдельно отметил мечеть пророка Исы в Грозном, строительство которой было инициировано Кадыровым. Президент назвал этот архитектурный объект «произведением искусства» и выразил уверенность, что жители республики с удовольствием посещают мечеть. Он также обратил внимание на труд духовенства в Чечне, подчеркнув их профессионализм, современный подход и преданность служению людям и Богу. Ранее Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил Путина с 25-летием инаугурации, отметив его волю, ответственность и влияние на международное положение России. Кадыров напомнил, что присутствовал на первой церемонии вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым. Кроме того, он также отметил, что решения и курс, выбранные российским лидером, сыграли важную роль для Чеченской Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...