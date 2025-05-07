Путин похвалил Кадырова за развитие Чечни

Президент России Владимир Путин высоко оценил успехи главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии региона за последние годы. Он отметил, что глава республики может гордиться достигнутыми результатами.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и гордиться результатами проделанной работы за последние годы. Это совершенно очевидная вещь», — заявил Путин во время встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Российский лидер также подчеркнул, что его радуют актуальные достижения Чечни как в сфере экономики, так и в строительстве. По его словам, этими успехами может гордиться не только чеченский народ, но и вся страна.
В ходе встречи Путин отдельно отметил мечеть пророка Исы в Грозном, строительство которой было инициировано Кадыровым. Президент назвал этот архитектурный объект «произведением искусства» и выразил уверенность, что жители республики с удовольствием посещают мечеть. Он также обратил внимание на труд духовенства в Чечне, подчеркнув их профессионализм, современный подход и преданность служению людям и Богу.
Ранее Рамзан Кадыров в соцсетях поздравил Путина с 25-летием инаугурации, отметив его волю, ответственность и влияние на международное положение России. Кадыров напомнил, что присутствовал на первой церемонии вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым. Кроме того, он также отметил, что решения и курс, выбранные российским лидером, сыграли важную роль для Чеченской Республики.
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