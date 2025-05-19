Президент США Дональд Трамп и его европейские партнеры договорились координировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, комментируя итоги телефонного разговора главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным. Информация об этом была распространена 19 мая пресс-службой кабинета министров ФРГ.
«Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня», — подчеркнул Корнелиус, слова приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
Президент России Владимир Путин сумел перехитрить своего украинского коллегу Владимира Зеленского и европейские государства. В ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся 19 мая, российский лидер подчеркнул, что Москва готова к поиску компромиссных решений, однако настаивает на необходимости достижения прочного мира. По его словам, при заключении любых будущих соглашений важно учитывать все детали.
Как сообщили эксперты URA.RU, европейские союзники Киева пытались убедить американского лидера поддержать предложение о 30-дневном перемирии в текущем виде. По их замыслу, этот шаг позволил бы увеличить поставки вооружения на Украину и подготовиться к новому этапу конфронтации с Россией. Однако Путин, по мнению аналитиков, донес до Трампа истинные цели европейских стран и тем самым сорвал их планы.
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