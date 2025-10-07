Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом), ведущая Екатерина Котрикадзе*** (признана в РФ иноагентом) и журналистка Валерия Ратникова**** (признана в РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует официальный сайт ведомства.
Главред «Дождя» Тихон Дзядко, а также ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (она жена Дзядко) и журналистка Валерия Ратникова внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечне указаны полные паспортные данные, даты рождения и иные сведения о фигурантах.
Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований к иноагентам, а Следственный комитет ходатайствовал о его заочном аресте, считая, что он уклоняется от следственных действий. Телеканал «Дождь», Дзядко, Котрикадзе и Ратникова ранее уже были признаны иноагентами в России.
