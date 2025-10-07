Главреда «Дождя»*, его жену Котрикадзе* и журналистку Ратникову* признали террористами и экстремистами

Главреда «Дождя»*, его жену и журналистку Ратникову* признали экстремистами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росфинмониторинг внесли Тихона Дзядко** в список экстремистов
Росфинмониторинг внесли Тихона Дзядко** в список экстремистов Фото:

Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом), ведущая Екатерина Котрикадзе*** (признана в РФ иноагентом) и журналистка Валерия Ратникова**** (признана в РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует официальный сайт ведомства.

Главред «Дождя» Тихон Дзядко, а также ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (она жена Дзядко) и журналистка Валерия Ратникова внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечне указаны полные паспортные данные, даты рождения и иные сведения о фигурантах.

Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований к иноагентам, а Следственный комитет ходатайствовал о его заочном аресте, считая, что он уклоняется от следственных действий. Телеканал «Дождь», Дзядко, Котрикадзе и Ратникова ранее уже были признаны иноагентами в России.

*Телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом

**Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом

***Екатерина Котрикадзе признана в РФ иноагентом

****Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко** (признан в РФ иноагентом), ведущая Екатерина Котрикадзе*** (признана в РФ иноагентом) и журналистка Валерия Ратникова**** (признана в РФ иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствует официальный сайт ведомства. Главред «Дождя» Тихон Дзядко, а также ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (она жена Дзядко) и журналистка Валерия Ратникова внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечне указаны полные паспортные данные, даты рождения и иные сведения о фигурантах. Ранее главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко был объявлен в международный розыск по обвинению в нарушении требований к иноагентам, а Следственный комитет ходатайствовал о его заочном аресте, считая, что он уклоняется от следственных действий. Телеканал «Дождь», Дзядко, Котрикадзе и Ратникова ранее уже были признаны иноагентами в России. *Телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом **Тихон Дзядко признан в РФ иноагентом ***Екатерина Котрикадзе признана в РФ иноагентом ****Валерия Ратникова признана в РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...