Невзоров* и его жена** стали фигурантами дела о финансировании экстремизма

Супруги Александр (признан в РФ иноагентом) и Лидия Невзоровы (внесена в перечь экстремистов и террористов) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, ссылаясь на результаты проверки, проведенной в Приморском районе города.
По данным ведомства, Невзоровы (признаны экстремистским объединением) размещали на своих соцсетях ссылки для сбора денежных средств. «Установлено, что супруги Александр и Лидия Невзоровы на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им», — говорится в telegram-канале прокуратуры.
Материалы проверки были переданы в орган предварительного расследования. Против них также возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.
Ранее, 19 марта, Невзоров и его жена были внесены в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на сайте Росфинмониторинга. В июле прошлого года их суд признал экстремистским объединением, деятельность на территории РФ запрещена, а их имущество ыбло обращено в доход государства.
*Александр Невзоров — признан в РФ иностранным агентом
**Лидия Невзорова — внесена в реестр экстремистов и террористов в РФ
***Невзоровы — признаны экстремистским объединением по решению Росфинмониторинга
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