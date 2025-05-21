Невзоров* и его жена** стали фигурантами дела о финансировании экстремизма

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Прокуратура Санкт-Петербурга обвинила Невзоровых* в финансировании деятельности экстремистской организации
Прокуратура Санкт-Петербурга обвинила Невзоровых* в финансировании деятельности экстремистской организации Фото:

Супруги Александр (признан в РФ иноагентом) и Лидия Невзоровы (внесена в перечь экстремистов и террористов) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, ссылаясь на результаты проверки, проведенной в Приморском районе города.

По данным ведомства, Невзоровы (признаны экстремистским объединением) размещали на своих соцсетях ссылки для сбора денежных средств. «Установлено, что супруги Александр и Лидия Невзоровы на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им», — говорится в telegram-канале прокуратуры.

Материалы проверки были переданы в орган предварительного расследования. Против них также возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее, 19 марта, Невзоров и его жена были внесены в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на сайте Росфинмониторинга. В июле прошлого года их суд признал экстремистским объединением, деятельность на территории РФ запрещена, а их имущество ыбло обращено в доход государства.

*Александр Невзоров — признан в РФ иностранным агентом 

**Лидия Невзорова — внесена в реестр экстремистов и террористов в РФ

***Невзоровы  — признаны экстремистским объединением по решению Росфинмониторинга

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Супруги Александр (признан в РФ иноагентом) и Лидия Невзоровы (внесена в перечь экстремистов и террористов) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга, ссылаясь на результаты проверки, проведенной в Приморском районе города. По данным ведомства, Невзоровы (признаны экстремистским объединением) размещали на своих соцсетях ссылки для сбора денежных средств. «Установлено, что супруги Александр и Лидия Невзоровы на персональных страницах в мессенджере разместили ссылки для сбора денежных средств для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Материалы проверки были переданы в орган предварительного расследования. Против них также возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Санкт-Петербурга. Ранее, 19 марта, Невзоров и его жена были внесены в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация была опубликована на сайте Росфинмониторинга. В июле прошлого года их суд признал экстремистским объединением, деятельность на территории РФ запрещена, а их имущество ыбло обращено в доход государства. *Александр Невзоров — признан в РФ иностранным агентом  **Лидия Невзорова — внесена в реестр экстремистов и террористов в РФ ***Невзоровы  — признаны экстремистским объединением по решению Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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