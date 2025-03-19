Невзорова* вместе с женой внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) и его жена были внесены в список террористов и экстремистов в качестве объединения. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
«В список террористов и экстремистов включены Александр Невзоров и его супруга», — приводит РИА Новости данные с сайта. В июле прошлого года журналиста и его супругу суд признал экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ была запрещена, а имущество обращено в доход государства.
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