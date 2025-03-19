Невзорова* вместе с женой внесли в перечень террористов и экстремистов

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Невзорова* и его жену Росфинмониторинг РФ признал экстремистами и террористами
Невзорова* и его жену Росфинмониторинг РФ признал экстремистами и террористами Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) и его жена были внесены в список террористов и экстремистов в качестве объединения. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга. 

«В список террористов и экстремистов включены Александр Невзоров и его супруга», — приводит РИА Новости данные с сайта. В июле прошлого года журналиста и его супругу суд признал экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ была запрещена, а имущество обращено в доход государства

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Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) и его жена были внесены в список террористов и экстремистов в качестве объединения. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.  «В список террористов и экстремистов включены Александр Невзоров и его супруга», — приводит РИА Новости данные с сайта. В июле прошлого года журналиста и его супругу суд признал экстремистским объединением. Их деятельность на территории РФ была запрещена, а имущество обращено в доход государства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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