«Мы гордимся»: Эрдоган оценил прошедшие переговоры в Стамбуле

Эрдоган поприветствовал договоренность России и Украины по обмену пленными
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Реджеп Эрдоган высоко оценил переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня
Реджеп Эрдоган высоко оценил переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле 2 июня Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует достигнутую между Россией и Украиной договоренность об обмене пленными по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Он подчеркнул, что Турция гордится дстигнутыми результатами. 

«Помимо обмена пленными, идет речь о возвращении тел друг другу как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры также очень большие. <...> Мы гордимся этим. Турция стала поворотной точкой благодаря Стамбулу», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. Его слова передает агентство Anadolu.

Как ранее сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская и украинская делегации договорились об обмене не менее 1000 человек с каждой стороны. Кроме того, Россия на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Мединский отметил, что стороны также обменялись видением возможного прекращения огня и выразили готовность продолжать переговоры.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 2 июня в Стамбуле. Они стали продолжением дипломатической встречи от 16 мая. На этот раз стороны обсудили не только обмен пленными, но также режим временного прекращения огня и эвакуированных детей.  

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует достигнутую между Россией и Украиной договоренность об обмене пленными по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Он подчеркнул, что Турция гордится дстигнутыми результатами.  «Помимо обмена пленными, идет речь о возвращении тел друг другу как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры также очень большие. <...> Мы гордимся этим. Турция стала поворотной точкой благодаря Стамбулу», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. Его слова передает агентство Anadolu. Как ранее сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская и украинская делегации договорились об обмене не менее 1000 человек с каждой стороны. Кроме того, Россия на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Мединский отметил, что стороны также обменялись видением возможного прекращения огня и выразили готовность продолжать переговоры. Переговоры между Россией и Украиной прошли 2 июня в Стамбуле. Они стали продолжением дипломатической встречи от 16 мая. На этот раз стороны обсудили не только обмен пленными, но также режим временного прекращения огня и эвакуированных детей.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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