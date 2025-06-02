«Мы гордимся»: Эрдоган оценил прошедшие переговоры в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует достигнутую между Россией и Украиной договоренность об обмене пленными по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле 2 июня. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к нации после заседания кабинета министров. Он подчеркнул, что Турция гордится дстигнутыми результатами.
«Помимо обмена пленными, идет речь о возвращении тел друг другу как с российской, так и с украинской стороны. Эти цифры также очень большие. <...> Мы гордимся этим. Турция стала поворотной точкой благодаря Стамбулу», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров. Его слова передает агентство Anadolu.
Как ранее сообщил помощник президента России Владимир Мединский, российская и украинская делегации договорились об обмене не менее 1000 человек с каждой стороны. Кроме того, Россия на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч тел погибших украинских солдат. Мединский отметил, что стороны также обменялись видением возможного прекращения огня и выразили готовность продолжать переговоры.
Переговоры между Россией и Украиной прошли 2 июня в Стамбуле. Они стали продолжением дипломатической встречи от 16 мая. На этот раз стороны обсудили не только обмен пленными, но также режим временного прекращения огня и эвакуированных детей.
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