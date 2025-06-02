Российская делегация покинула отель после переговоров с Украиной

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Делегация России в Стамбуле покинула отель и направилась в аэропорт
Делегация России в Стамбуле покинула отель и направилась в аэропорт Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская делегация покинула Стамбул после завершения второго раунда переговоров с Украиной. Об этом 2 июня сообщает корреспондент с места событий.

По данным СМИ, переговоры между представителями России и Украины прошли в стамбульском отеле и длились более часа. «До свидания! Спасибо вам большое», — крикнули Мединскому вслед при выезде из гостиницы, пишут «Известия» в своем telegram-канале. Как пишет РИА Новости, делегация направилась в аэропорт.

Во время встречи стороны подробно обсудили возможность проведения обменов пленными. Переговоры велись на русском языке. РФ потребовала от Украины объявить дату выборов после отмены военного положения.

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Российская делегация покинула Стамбул после завершения второго раунда переговоров с Украиной. Об этом 2 июня сообщает корреспондент с места событий. По данным СМИ, переговоры между представителями России и Украины прошли в стамбульском отеле и длились более часа. «До свидания! Спасибо вам большое», — крикнули Мединскому вслед при выезде из гостиницы, пишут «Известия» в своем telegram-канале. Как пишет РИА Новости, делегация направилась в аэропорт. Во время встречи стороны подробно обсудили возможность проведения обменов пленными. Переговоры велись на русском языке. РФ потребовала от Украины объявить дату выборов после отмены военного положения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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