Российская делегация покинула отель после переговоров с Украиной

Российская делегация покинула Стамбул после завершения второго раунда переговоров с Украиной. Об этом 2 июня сообщает корреспондент с места событий.
По данным СМИ, переговоры между представителями России и Украины прошли в стамбульском отеле и длились более часа. «До свидания! Спасибо вам большое», — крикнули Мединскому вслед при выезде из гостиницы, пишут «Известия» в своем telegram-канале. Как пишет РИА Новости, делегация направилась в аэропорт.
Во время встречи стороны подробно обсудили возможность проведения обменов пленными. Переговоры велись на русском языке. РФ потребовала от Украины объявить дату выборов после отмены военного положения.
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