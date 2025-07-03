03 июля 2025
02 июля 2025

В Петербурге открыли дамбу

© Служба новостей «URA.RU»
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В питерских реках и каналах удалось не допустить повышения уровня воды до критических значений
В питерских реках и каналах удалось не допустить повышения уровня воды до критических значений Фото:
новость из сюжета
В Петербурге прогнозируется крупнейшее за 160 лет июльское наводнение

В Санкт-Петербурге вечером 4 июля открыли затворы дамбы, предотвращающей наводнения. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

«Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение „открыто“. Таким образом, КЗС закрывал акваторию Невской губы от морского нагона Балтики», — написано в telegram-канале дирекции организации.

Дамба оставалась закрытой более 20 часов. Угроза наводнения была вызвана циклоном ENGIN. По данным местных властей, это уже 38-е остановленное ЧП такого рода в истории города.

Главный петербургский синоптик Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для города, пишет RT. Как население пережило этот непростой период, узнаете из фоторепортажа URA.RU.

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В Санкт-Петербурге вечером 4 июля открыли затворы дамбы, предотвращающей наводнения. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города. «Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение „открыто“. Таким образом, КЗС закрывал акваторию Невской губы от морского нагона Балтики», — написано в telegram-канале дирекции организации. Дамба оставалась закрытой более 20 часов. Угроза наводнения была вызвана циклоном ENGIN. По данным местных властей, это уже 38-е остановленное ЧП такого рода в истории города. Главный петербургский синоптик Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для города, пишет RT. Как население пережило этот непростой период, узнаете из фоторепортажа URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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