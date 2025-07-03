В Петербурге открыли дамбу

В Санкт-Петербурге вечером 4 июля открыли затворы дамбы, предотвращающей наводнения. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.
«Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение „открыто“. Таким образом, КЗС закрывал акваторию Невской губы от морского нагона Балтики», — написано в telegram-канале дирекции организации.
Дамба оставалась закрытой более 20 часов. Угроза наводнения была вызвана циклоном ENGIN. По данным местных властей, это уже 38-е остановленное ЧП такого рода в истории города.
Главный петербургский синоптик Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для города, пишет RT. Как население пережило этот непростой период, узнаете из фоторепортажа URA.RU.
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