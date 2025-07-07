В Дагестане из-за дождей ввели режим ЧС, села оказались отрезанными от мира

В Шамильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, которые размыло дорогу и нарушило сообщение с шестью населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
«Сегодня по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) муниципального образования администрацией района было принято решение о введении соответствующего режима для органов управления и сил муниципального звена. Это решение связано с размывом полки автомобильной дороги, что привело к нарушению энергоснабжения и транспортного сообщения с шестью населенными пунктами», — говорится в сообщении МЧС.
Ранее на Дагестан обрушился мощный шторм, который уже привел к перебоям с подачей электроэнергии и разрушениям в ряде городов, включая Махачкалу и Хасавюрт. Стихия сопровождалась сильным ветром, который срывал крыши домов и валил деревья, что усугубило ситуацию в регионе. МЧС ранее предупреждало о возможных ливнях, грозах и сильном ветре.
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