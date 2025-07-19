Над Одессой погиб пожилой летчик, который пытался сбить дрон «Герань»

В ночь на 19 июля в Одессе в результате удара беспилотника был ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины Константин Оборин, известный под позывным «Камикадзе». Сведения о его гибели предоставили родственники офицера, передает telegram-канала «Изнанка»,
«Оборин был уничтожен в ходе атаки с применением дрона „Герань“», — пишет канал. По имеющейся информации, украинский полковник активно участвовал в операциях по противодействию российским беспилотным летательным аппаратам, выполняя вылеты на самолете Як-52.
Оборин занимал должность руководителя авиаклуба «Одесса». Кроме того, он являлся председателем Одесского союза ветеранов Афганистана и возглавлял авиационный клуб, расположенный в Гидропорту.
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