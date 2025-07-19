Над Одессой погиб пожилой летчик, который пытался сбить дрон «Герань»

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Летчик «Камикадзе» пытался сбить дрон «Герань»
Летчик «Камикадзе» пытался сбить дрон «Герань» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 19 июля в Одессе в результате удара беспилотника был ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины Константин Оборин, известный под позывным «Камикадзе». Сведения о его гибели предоставили родственники офицера, передает telegram-канала «Изнанка»,

«Оборин был уничтожен в ходе атаки с применением дрона „Герань“», — пишет канал.  По имеющейся информации, украинский полковник активно участвовал в операциях по противодействию российским беспилотным летательным аппаратам, выполняя вылеты на самолете Як-52. 

Оборин занимал должность руководителя авиаклуба «Одесса». Кроме того, он являлся председателем Одесского союза ветеранов Афганистана и возглавлял авиационный клуб, расположенный в Гидропорту.

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В ночь на 19 июля в Одессе в результате удара беспилотника был ликвидирован полковник Вооруженных сил Украины Константин Оборин, известный под позывным «Камикадзе». Сведения о его гибели предоставили родственники офицера, передает telegram-канала «Изнанка», «Оборин был уничтожен в ходе атаки с применением дрона „Герань“», — пишет канал.  По имеющейся информации, украинский полковник активно участвовал в операциях по противодействию российским беспилотным летательным аппаратам, выполняя вылеты на самолете Як-52.  Оборин занимал должность руководителя авиаклуба «Одесса». Кроме того, он являлся председателем Одесского союза ветеранов Афганистана и возглавлял авиационный клуб, расположенный в Гидропорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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