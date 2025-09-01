Оверчук рассказал, кто должен принять решение о выходе Армении из ЕАЭС

Оверчук: Пашинян будет принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС или ЕС
В Армении будут взешены различные факторы для принятия решения, заявил Оверчук
В Армении будут взешены различные факторы для принятия решения, заявил Оверчук
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Решение о выходе Армении из ЕАЭС или ЕС должен будет принимать премьер-министр Никола Пашинян, взвешивая различные факторы. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Недавно Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — заявил Оверчук.

Вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС обсуждается с того момента, когда премьер-министр Никол Пашинян заявил о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС на фоне сближения с Евросоюзом. Российская сторона ранее отмечала, что рассматривает обсуждение соответствующего законопроекта в Армении как начало выхода страны из союза. Решение о дальнейшем внешнеполитическом курсе Ереван намерен принимать, учитывая общественное мнение и текущую ситуацию.

Журналисты задали Алексею Оверчуку вопрос на месте проведения саммита ШОС в Тяньцзине. Туда же прибыл и президент РФ Владимир Путин, где он встретился с лидерами иностранных государств. На месте проведения мероприятия находятся корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Помимо саммита, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне.

