Оверчук рассказал, кто должен принять решение о выходе Армении из ЕАЭС

Решение о выходе Армении из ЕАЭС или ЕС должен будет принимать премьер-министр Никола Пашинян, взвешивая различные факторы. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Недавно Никол Воваевич Пашинян сказал, что одновременно быть членом ЕАЭС и ЕС невозможно. И если когда-либо такое решение будет приниматься, то я уверен, будут взвешиваться самые различные факторы, влияющие на принятие решений в ту или иную сторону», — заявил Оверчук.
Вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС обсуждается с того момента, когда премьер-министр Никол Пашинян заявил о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС на фоне сближения с Евросоюзом. Российская сторона ранее отмечала, что рассматривает обсуждение соответствующего законопроекта в Армении как начало выхода страны из союза. Решение о дальнейшем внешнеполитическом курсе Ереван намерен принимать, учитывая общественное мнение и текущую ситуацию.
Журналисты задали Алексею Оверчуку вопрос на месте проведения саммита ШОС в Тяньцзине. Туда же прибыл и президент РФ Владимир Путин, где он встретился с лидерами иностранных государств. На месте проведения мероприятия находятся корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Помимо саммита, президент посетит парад в Пекине, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.