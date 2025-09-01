Путин на саммите ШОС встретился с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе встречи лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и подчеркнули значимость регулярного диалога между странами.
«Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились на полях саммита ШОС», — написали на официальном сайте Кремля. Глава РФ отметил, что контакты между Москвой и Душанбе востребованы, и высоко оценил уровень взаимодействия между правительствами двух стран.
На встрече также особое внимание уделялось экономическим вопросам. По словам Путина, в последние годы наблюдается устойчивый рост товарооборота между Россией и Таджикистаном. Кроме того, стороны продолжают работу по реализации совместных инвестиционных проектов, в первую очередь — в стратегически важных секторах экономики.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел ряд переговоров с руководителями зарубежных государств в рамках саммита ШОС, который проходит в Китае. В ходе мероприятия российский лидер провел двусторонние встречи с лидерами шести стран, среди которых были президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
На саммите ШОС работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Все актуальные новости мероприятия размещаются в тематическом сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.