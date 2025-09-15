На Украине объявили принудительную эвакуацию

В 18 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщили в днепропетровской областной военной администрации.
«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми на еще 18 населенных пунктах Синельниковского района», — указано в посте. Он опубликован в telegram-канале СМИ «Страна» со ссылкой на администрацию.
Отмечается, что эвакуация проводится в поселке Покровское и соседних населенных пунктах, таких как Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное и других. Расстояние от фронта до населенных пунктов составляет 20 километров.
Ранее в министерстве развития территорий Украины сообщали, что порядка 237 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в эвакуации по соображениям безопасности. С 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики было эвакуировано более 64 тысяч человек, однако многие жители продолжают отказываться покидать свои дома.
