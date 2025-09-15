В Ираке просят создать исламский альянс

В Ираке призвали создать всеобщий исламский альянс для коллективного реагирования на угрозы экономической и безопасности. С предложением выступил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани на внеочередном арабо-исламском саммите.
«Безопасность одной из арабских стран является частью системы безопасности остальных стран региона. Предлагаю считать нападение на одну из арабских или исламских стран как атаку на все эти страны и сформировать альянс всех мусульманских стран для противостояния вызовам в сфере экономики и безопасности», — заявил премьер-министр Ирака во время выступления на саммите. Цитата по РИА «Новости».
Инициатива ас-Судани прозвучала на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В последние дни Израиль нанес ряд ударов по территории Катара, что вызвало обеспокоенность среди стран-членов Организации исламского сотрудничества.
