У российских бойцов появится шлем с искусственным интеллектом

Российские разработчики создали прототип боевого шлема «Соратник» с искусственным интеллектом, который анализирует обстановку на поле боя и показывает расположение своих и чужих. Об этом сообщается в источниках со ссылкой на Народный фронт.
«ИИ будет анализировать все эти данные и подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона. Все это выводится на экран, специально установленный на шлеме», — рассказал руководитель департамента проектов петербургского КБ, передает ТАСС.
Система объединяет данные с камеры на шлеме, других бойцов и дронов, создавая единую картину поля боя. Разработкой занимались специалисты из Петербурга и Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта.
Российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Как сообщает «Ростех», бронежилеты изготовлены из керамических плит и арамидного волокна, сохраняя при этом удобство и подвижность бойца.
Концерн «Калашников» также представил новейший комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс» с защитой шеи, плеч, паха и бедер. По оценкам экспертов, с начала СВО экипировка российских военнослужащих стала значительно эффективнее и эргономичнее. Эту информацию передает издание RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.