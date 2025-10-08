У российских бойцов появится шлем с искусственным интеллектом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России создали шлем с ИИ «Соратник» для анализа поля боя
В России создали шлем с ИИ «Соратник» для анализа поля боя Фото:

Российские разработчики создали прототип боевого шлема «Соратник» с искусственным интеллектом, который анализирует обстановку на поле боя и показывает расположение своих и чужих. Об этом сообщается в источниках со ссылкой на Народный фронт.

«ИИ будет анализировать все эти данные и подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона. Все это выводится на экран, специально установленный на шлеме», — рассказал руководитель департамента проектов петербургского КБ, передает ТАСС.

Система объединяет данные с камеры на шлеме, других бойцов и дронов, создавая единую картину поля боя. Разработкой занимались специалисты из Петербурга и Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта.

Российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Как сообщает «Ростех», бронежилеты изготовлены из керамических плит и арамидного волокна, сохраняя при этом удобство и подвижность бойца.

Концерн «Калашников» также представил новейший комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс» с защитой шеи, плеч, паха и бедер. По оценкам экспертов, с начала СВО экипировка российских военнослужащих стала значительно эффективнее и эргономичнее. Эту информацию передает издание RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские разработчики создали прототип боевого шлема «Соратник» с искусственным интеллектом, который анализирует обстановку на поле боя и показывает расположение своих и чужих. Об этом сообщается в источниках со ссылкой на Народный фронт. «ИИ будет анализировать все эти данные и подсказывать военнослужащему местонахождение товарищей и противника, передавать видео с дрона. Все это выводится на экран, специально установленный на шлеме», — рассказал руководитель департамента проектов петербургского КБ, передает ТАСС. Система объединяет данные с камеры на шлеме, других бойцов и дронов, создавая единую картину поля боя. Разработкой занимались специалисты из Петербурга и Москвы при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта. Российская армия получит крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Как сообщает «Ростех», бронежилеты изготовлены из керамических плит и арамидного волокна, сохраняя при этом удобство и подвижность бойца. Концерн «Калашников» также представил новейший комплект «Стрелок», включающий бронежилет «Корсет Плюс» с защитой шеи, плеч, паха и бедер. По оценкам экспертов, с начала СВО экипировка российских военнослужащих стала значительно эффективнее и эргономичнее. Эту информацию передает издание RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...