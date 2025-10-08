Политолог Кориненко: Молдавия подтвердила курс на милитаризацию

Новая военная стратегия Молдавии на 2025-2035 годы подтверждает курс на милитаризацию и открыто противоречит нейтральному статусу страны, заявил политолог Александр Кориненко. По его словам, определение России как главного врага несовместимо с конституционным нейтралитетом республики.
«Эта военная доктрина подтверждает курс Молдовы на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского союза, наступая на горло нашему нейтралитету. Когда мы конкретно называем врага, это уже идет вразрез с нашим нейтральным статусом», — заявил Александр Кориненко, передает РИА Новости.
Военная стратегия, утвержденная правительством в среду, предусматривает увеличение оборонного бюджета, рост численности армии и технологическую модернизацию. Документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.
Кориненко подчеркнул, что нейтральные страны имеют право на самооборону, но не должны называть конкретного противника. Оппозиционные партии Молдавии уже заявили, что новая стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Новая военная стратегия Молдавии, утвержденная правительством, определяет Россию как основной фактор угрозы национальной безопасности. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что Россия знает, как обращаться с врагами, если Кишинев считает ее таковой, и отмечал, что иного отношения к России при президенте Майе Санду ждать не стоит.
