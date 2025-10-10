Скончалась звезда советских фильмов Эльвира Осипова

Советская и российская актриса театра и кино Эльвира Осипова скончалась в 79 лет. О ее смерти сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
Осипова ушла из жизни еще 1 октября 2025 года. Информация о кончине подтверждается публикациями ее коллег в соцсетях. Причины смерти Осиповой не называются.
Эльвира Осипова родилась 24 июня 1946 года. В разные годы она работала в Красноярском ТЮЗе, Ленинградском Малом драматическом театре, Ленинградском театре имени Ленсовета и Театре на Васильевском. Экранный дебют артистки состоялся в 1968 году — она исполнила главную роль в фильме Виктора Греся «Слепой дождь…», получившем приз за режиссуру на МКФ телефильмов в Монте-Карло в 1970 году. Позднее Осипова снялась в экранизации сказки «Черная курица, или Подземные жители» и в социальной драме «Счастливый человек». После завершения актерской карьеры она продолжила работать в театре в качестве гримера.
