К чему Собчак приведут заявления, за которые другим дают сроки

21:58 09 ноября 2017 0

Собчак поддержала американские санкции в эфире CNN Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В последнее время от Ксении Собчак все чаще звучат заявления, которые раньше мало кто осмеливался делать в публичном поле. Так, утром 9 ноября в интервью телеканалу CNN она объявила, что поддерживает санкции США против России. До этого она говорила о том, что Крым является частью Украины с точки зрения международного права. Телеведущая с легкостью делает заявления, которые для других оборачивались уголовными делами, а ее позицию свободно транслируют федеральные СМИ.

Собчак нужно постоянное медийное присутствие, причем не обязательно в дружественных для себя медиа, и она его добивается, как может, полагает директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Свободно говорить об этом ей разрешили в Кремле, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«Ей пытаются создать имидж независимого от Кремля кандидата, который должен завоевать симпатии той части избирателей, которая никогда не будет симпатизировать ни власти, ни системной оппозиции.

Долгое время власть игнорировала этот электорат, но сейчас возникла опасность, что он может быть активизирован несистемными политиками, и поэтому его пытаются подвести под Собчак. А для этого и надо затрагивать запретные темы, активно выступая против крымского консенсуса», — рассказал политолог «URA.RU».

Если Собчак пойдет беспартийным кандидатом, ей предстоит собрать 300 тыс. подписей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Давая Собчак такую возможность, власть не чувствует для себя угрозы, уверен Салин, ведь в своей кампании она претендует лишь на 15% избирателей, которые не входят в крымский консенсус и в любом случае не стали бы голосовать ни за кандидата от власти, ни за кандидата от парламентской оппозиции.

Политолог полагает, что реакция властей на заявления Собчак играет роль лакмусовой бумажки. Если никаких серьезных санкций в ответ на ее заявление не последует, то это лишь будет говорить о том, что она является кремлевским кандидатом со своей четко определенной функцией.

Свое заявление о поддержке американских санкций она сделала в эфире CNN, замечает политолог Максим Жаров. «Вряд ли она могла бы свободно заявить об этом в эфире российского телеканала. Давайте дождемся реакции официальных лиц — я думаю, она последует, потому что это действительно уже выходит за рамки допустимого, даже для человека, решившего поиграть в кандидаты в президенты», — рассказал Жаров «URA.RU». Он уверен, что чем чаще Собчак будет делать такие заявления — тем быстрее превратится в фигуру умолчания для российских медиа.

Стоит разделять заявления Собчак и позицию тех, кого российская власть судит за сепаратизм, считает директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Когда это делают определенные люди, в Крыму это воспринимается как работа на украинскую власть и сепаратистское заявление. Когда это говорит человек, заявивший о своих президентских амбициях — это воспринимается как политическая позиция. Явлинский тоже говорил о том, что Крым нужно вернуть, и против него не возбуждали уголовных дел. Крупные политики имеют право на политическую позицию, отличную от официальных властей», — рассказал Добромелов с «URA.RU».

В том, что позиция Кремля по отношению к Собчак зафиксирована раз и навсегда, сомневается Виноградов. «Все понимают, что границы дозволенного для разных персон не одинаковы. Однако не думаю, что отношение власти к кампании Собчак будет постоянным и единым», — говорит Виноградов.