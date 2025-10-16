В Кремле ответили на угрозы Киева использовать Tomahawk

Песков: у России есть все для защиты страны от Tomahawk
Песков заявил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей
Песков заявил, что СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы располагают всем необходимым для защиты страны от крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные знают, что делать, у них есть потенциал, у них есть все необходимые возможности. Естественно, будет делаться все, чтобы обеспечить безопасность и интересы нашей страны», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что сейчас предпринимаются все меры для продолжения специальной военной операции до достижения поставленных целей. Если появится возможность перевести процесс в политико-дипломатическую плоскость, этим воспользуются.

Ранее в Кремле предупреждали, что поставки Украине ракет Tomahawk могут привести к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что их использование невозможно без участия американских военных. По его словам, российские системы ПВО готовы к новым угрозам.

Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные имеют опыт уничтожения подобных ракет в Сирии, что снижает вероятность их эффективного применения Киевом. В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на Владимира Путина, отметив, что только санкции и поставки дальнобойного оружия могут повлиять на позицию Москвы.

