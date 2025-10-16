В Кремле ответили на угрозы Киева использовать Tomahawk

Российские вооруженные силы располагают всем необходимым для защиты страны от крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные знают, что делать, у них есть потенциал, у них есть все необходимые возможности. Естественно, будет делаться все, чтобы обеспечить безопасность и интересы нашей страны», — заявил Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что сейчас предпринимаются все меры для продолжения специальной военной операции до достижения поставленных целей. Если появится возможность перевести процесс в политико-дипломатическую плоскость, этим воспользуются.
Ранее в Кремле предупреждали, что поставки Украине ракет Tomahawk могут привести к эскалации конфликта. Президент России Владимир Путин отмечал, что их использование невозможно без участия американских военных. По его словам, российские системы ПВО готовы к новым угрозам.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что российские военные имеют опыт уничтожения подобных ракет в Сирии, что снижает вероятность их эффективного применения Киевом. В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на Владимира Путина, отметив, что только санкции и поставки дальнобойного оружия могут повлиять на позицию Москвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.